Carlotta Mantovan triste a un anno dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi

In tv e con la piccola Stella sembra aver ritrovato il sorriso, ma per la bellanon mancano i momenti. Carlotta è rimasta vedova lo scorso marzo con la scomparsa del marito, il compianto conduttore Fabrizio Frizzi che proprio in questi giorni avrebbe compiuto 61 anni.Sorridente quando lavora in tv e serena a fianco della figlia Stella, ma durante una passeggiata svela la sua tristezza. La Mantovan è stata fotografata mentre passeggia pensierosa per le strade della Capitale.Sguardo basso e cappellino di lana per nascondersi, la camminata viene interrotta da un momento di shopping quando entra in un negozio di scarpe, ma neanche gli acquisti sembrano darle la carica, tanto che mentre attende l’arrivo della commessa si poggia stanca su un muro.