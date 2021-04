Fabrizio Corona si taglia le braccia, il volto coperto di sangue: il video choc su Instagram

Fabrizio Corona vittima di autolesionismo dopo essere tornato ai domiciliari. Nelle ultime stories di Intagram si è mostrato ancora una volta con il volto ricoperto di sangue e una fascia attorno al braccio. Il personale medico è corso a casa sua per soccorrerlo. «Ho perso molto sangue», dice l'ex re dei paparazzi. «Adesso vado a curarmi, poi vado in carcere», spiega a qualcuno al telefono.

Fabrizio Corona è uscito dal carcere di Monza ed è tornato a casa, agli arresti domiciliari da pochi giorni. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano l'11 marzo scorso aveva revocato, per una serie di violazioni delle prescrizioni, il differimento pena in detenzione domiciliare che era stato concesso nel dicembre 2019 a Corona per una patologia psichiatrica di cui soffre. Decisione che era stata duramente contestata sia dall'ex agente fotografico, che si era ferito ad un braccio, aveva rotto il vetro di un'ambulanza ed era finito in ospedale in psichiatria per oltre 10 giorni, sia dalla sua difesa. Ora l'ennesima puntata di uno show che speriamo finisca al più presto.

