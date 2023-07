Fabrizio Corona choc: «Ilary Blasi, svolta hot: aprirà un canale OnlyFans»

Fabrizio Corona torna a parlare di Ilary Blasi. Secondo il personaggio televisivo, la presentatrice aprirà un canale su OnlyFans. Una scelta che sarebbe stata dettata dalle ultime scelte di Mediaset, che l'hanno esclusa dalla programmazione per il prossimo anno.

Cosa può succedere

La showgirl utilizzerebbe la piattaforma per offrire contenuti esclusivi, non di natura erotica. Anche se, durante la conferenza stampa di Mediaset, Piersilvio Berlusconi ha fatto alcuni riferimenti anche al futuro di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi. Si è detto contento dei numeri di quest’anno, ma che la nuova edizione probabilmente slitterà.

I contenuti

I contenuti potrebbero riguardare aspetti della sua vita privata. Oppure auguri di compleanno esclusivi. Per chi? I fan più devoti, che pagherebbero al solo scopo di ricevere un messaggio personalizzato. Come accade per tanti altri vip. Ma la smentita di Ilary a Corona è dietro l'angolo.