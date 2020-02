Fabio Fulco, fuga con la fidanzata Veronica Papa dopo l’addio a Cristina Chiabotto: «Sono tornato a battermi per i miei sogni»

Ultimo aggiornamento: 17:37

«Io voglio sposarmi e avere dei figli», dopo la sofferta fine della sua lunga relazione con Cristina Chiabotto, da poco sposata con l’imprenditore Marco Roscio, Fabio Fulco ha ritrovato l’amore con la nuova compagna Veronica Papa, 25 anni, imprenditrice, finalista a Miss Italia nel 2014 e a Miss Mondo nel 2016.Sui sono conosciuto per motivi di lavoro («Per una questione di lavoro. Veronica studia, lavora, ha una vita normale, è una ragazza d’altri tempi, di una timidezza e di una semplicità disarmanti. Mi ha capito subito, ha capito ciò di cui ho bisogno») e hanno trascorso le vacanze insieme: «Ci frequentiamo da diversi mesi e avevamo voglia di staccare e prenderci del tempo per noi: era una prova importante e l’abbiamo superata».La differenza d’età (lui 49, lei 25) non conta: «All’inizio l’ho vissuto come un handicap. Ma con lei sto bene, riesco a parlare di tutto e sono felice, il resto non conta. Ho bisogno di un’anima, di alchimia. E le critiche non m’interessano».Un accenno anche alla sua ex: «Non è nel mio stile lanciare frecciatine, men che meno via social. Quando spengo un interruttore, per me è spento per sempre: non mi interessa ciò che accade ad altri, non sono problemi miei. Io ho voltato pagina: ora lotto e mi sacrifico solo per ciò che reputo importante (…) Io voglio sposarmi e avere dei figli: quando sei a un passo dal traguardo per cui hai lottato, ma la vita ti toglie tutto, è umano non crederci più. Ora invece sono tornato a battermi per i miei sogni».