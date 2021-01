Cristina Chiabotto è incinta, annuncio con una foto dolcissima: «Sussurri che esisti, ti aspettiamo»

Cristina Chiabotto è in dolce attesa. Dopo le prime indiscrezioni, è l'ex Miss Italia ad annunciarlo ai suoi fan su Instagram. Il lieto annuncio della gravidanza è accompagnato da uno scatto con il marito Marco Roscio e il loro cane Paper. La Chiabotto mostra così per la prima volta il pancione e conferma l'arrivo della cicogna. «Venticinque settimane di te... - si legge nella didascalia - sussurri che esisti e che la vita è un dono meraviglioso. Non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Noi ti aspettiamo amore. Mamma, papà & Paper».

L'AMORE

Il matrimonio di Cristina e Marco è stato da favola. Si sono conosciuti appena un anno prima delle nozze, ma non hanno perso tempo. Chiabotto ha ritrovato la serenità con l'imprenditore dopo tanti anni accanto all'attore Fabio Fulco. La storia, nata nel 2005, è finita 12 anni dopo, nel 2017. L'ex Miss Italia è stata anche al centro di una disputa con il fisco due anni fa. E ora finalmente è incinta e felice.

GLI AUGURI

Tra gli auguri nei commenti al post, quelli di tante colleghe del mondo dello spettacolo, dalla showgirl Natasha Stafanenko all'attrice Giusy Buscemi fino alla conduttrice Daniela Ferolla, che ha indossato come lei la corona della più bella d'Italia. E ancora le showgirl Eleonora Pedron e Justine Mattera.

