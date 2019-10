Elodie e Marracash, ecco il bacio ufficiale su Instagram e il commento di Belen

Malika Ayane, pioggia di insulti dopo X Factor

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Di Patrizi ufficializza la sua relazione con. Da tempo si parlava di un amore nato fra la cantante nata da “Amici” e il rapper, ma ora lei ha voluto informare i suoi follower condividendo uno scatto assieme al nuovo fidanzato.La foto li vede scambiarsi un bacio appassionato con lo sfondo di una splendida spiaggia di Zanzibar, seguito dalla didascalia: “Niente da aggiungere”. I due, che sembra si siano innamorati in occasione di una collaborazione professionale per realizzazione del brano “Margarita”, stanno infatti trascorrendo una romantica vacanza da sogno sotto al sole, con diverse testimonianze dai rispettivi account instagram.Il post ha fatto subito il pieno di like, anche da parte di artisti come Arisa. A commentare anche l’amica, che con Elodie è stata sorpresa diverse volte durante le uscite serali, che si è subito congratulata con un “Che belli siete mamma mia!”. A prendere parola sulla bacheca anche lo stesso Marracash, che ha aggiunto un criptico: “Zuzzus”.