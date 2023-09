Elisabetta Gregoraci a Taormina, il dettaglio della foto crea polemica. Lei si difende così

Elisabetta Gregoraci è tornata a difendersi sui social da alcune critiche che le hanno fatto notare un particolare dettaglio. Infatti, la showgirl, nelle ultime ore, ha condiviso su Instagram degli scatti riguardanti il suo viaggio di lavoro a Taormina, città alla quale è molto legata e alla quale ha dedicato un post.

«Ogni volta è sempre un’ emozione», ha scritto in merito. Ma cosa avrà destato così "indignazione" nei fan? Scopriamolo insieme.

Elisabetta Gregoraci e il dettaglio della discordia

La showgirl si è ritrovata a dover rispondere ai fan in merito ad un'insinuazione. E cioè, che le sue foto siano modificate e ritoccate per far sembrare le gambe più lunghe. Niente di più falso, se si nota che la maggior parte dei cellulari attuali, oggi, prevede la possibilità di scattare immagini con il grandangolo e cioè con una modalità che consente di ottenere ampia profondità di campo e ampio angolo di ripresa. Il rischio? Che la foto sembri ritoccata con soggetti e oggetti in primo piano, di dimensioni completamente diverse da quelle originali.

Le critiche e la risposta

«Un tuffo nel passato ogni volta che sono qui. Tanti ricordi belli, custoditi dentro me, hanno avuto come cornice Taormina ed è per questo che ogni volta è sempre un’emozione», ha scritto la showgirl su Instagram.

Un fan ha commentato: «Nella seconda foto: numero 50 di scarpe e 3 metri di gambe.

Si vede che è allungata». La showgirl non ha perso tempo e ha prontamente risposto: «Non ho bisogno di farlo», riferendosi proprio a quello che sembra un ritocco, ma che è solo un effetto dell'immagine al momento dello scatto.