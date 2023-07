Elisabetta Gregoraci incanta in bianco, tra trasparenze e macramè: ecco quanto costa il suo outfit

Elisabetta Gregoraci sa come valorizzare il proprio corpo e far parlare di sé. Tra outfit sempre più audaci e il sorriso che non le manca mai, il successo è assicurato. Anche quest'anno è al timone del Battiti Live, lo spettacolo musicale che porta le migliori hit estive in piazza, in Puglia. La conduttrice ha anche debuttato come cantante durante una delle puntate andate in onda, insieme al fedele compagno, Alan Palmieri e la loro "Uragano". A passare inosservati sono stati i suoi look sul palco e fuori dal palco di Battiti Live, che risaltano sempre di più la bellezza mediterranea dell'ex compagna di Flavio Briatore. In particolare, l'ultimo look è già un must per il caldo torrido di questi giorni. Andiamo a scoprire insieme di che cosa stiamo parlando e il prezzo del suo outfit.

Elisabetta Gregoraci ha presenziato alla sfilata di Raffaela D'Angelo, con un completo in due pezzi total white e in macramè.

Il top monospalla con fiore in macramè è di Raffaela D'Angelo, il brand è specializzato in abiti beachwear di lusso.

Sul sito ufficiale del brand made in Italy costa 195 euro.

Mentre per il pantalone, Elisabetta Gregoraci ha optato per un paio di pantaloni palazzo trasparenti e traforati, con ricami floreali: un effetto vedo-non vedo che la conduttrice ha amato da subito e rirpoposto spesso nei suoi outfit per essere sempre audace e sexy. I pantaloni sono di Banana Moon e costano 95 euro.

Il completo in due pezzi è costato meno di 300 euro, una cifra che i fan hanno commentato come «giusta, l'outfit è bellissimo e particolare».