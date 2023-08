Elisabetta Canalis, altre foto sexy e i suoi fan impazziscono: «Ti prego, basta»

Elisabetta Canalis è molto seguita e amata sui propri profili social, in particolare su Instagram, dove conta tre milioni e mezzo di follower che la seguono molto appassionatamente. La showgirl, inoltre, è molto attiva sulla piattaforma social e, infatti, ogni giorno posta moltissimi contenuti come foto, video o reel in cui mostra ai fan dove si trova o cosa sta facendo. L'ultima serie di scatti ha fatto letteralmente impazzire i suoi più fedeli ammiratori.

Elisabetta Canalis ha pubblicato una serie di foto Instagram in cui si mostra ai suoi follower con diversi outfit, in diverse città e con diverse espressioni. La didascalia del post sono semplicemente una serie di emoticon. Le immagini in bikini, in particolar modo, hanno attirato l'attenzione dei suoi fan che, numerosissimi, hanno commentato: «Sei davvero splendida, impossibile batterti», «Ti prego, basta non puoi farmi questo» oppure ancora «Sei perfetta, qualsiasi cosa tu faccia».

Insomma, Elisabetta è davvero amata sui social che utilizza come una specie di diario dove documenta tutte le sue avventure vissute, ovviamente, anche con la sua bambina Skyler Eva.

In questo momento, Elisabetta Canalis si trova a Los Angeles dove, ormai, vive da moltissimi anni.

La showgirl è rientrata negli Stati Uniti alcuni giorni fa, ha, infatti, trascorso le sue vacanze estive in Sardegna dove ama tornare in estate ma anche in altri momenti dell'anno, lavoro permettendo.