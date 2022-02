Elettra Lamborghini si lamenta delle multe dal Comune di Buccinasco: «Non so nemmeno dove sia»

Elettra Lamborghini è stata letteralmente sommersa dalle multe recapitatele dal Comune di Buccinasco. La cantante si è lamentata su Instagram ammettendo: «Non so nemmeno dove si trovi». Per contestare le sanzioni, inoltre, è pronta a mostrare l'archivio Instagram delle sue posizioni. Intanto, il sindaco del comune milanese risponde: «Ti aspettiamo e verifichiamo le multe».

Elettra Lamborghini e le multe a Buccinasco



«È una settimana che dal Comune di Buccinasco mi arrivano delle multe. E io non so neanche dove si trovi», spiega Elettra Lamborghini innescando un botta e risposta social con il sindaco di Buccinasco Rino Pruiti. «Cara Elettra, visto che non conosci il nostro Comune, ti invito a venirci a trovare per visitare la nostra bella città e per verificare queste multe».

La nipote del fondatore dell'azienda di automobili ha ricostruito davanti a milioni di followers, con i fogli delle contravvenzioni tra le mani, i suoi spostamenti. Si dice estranea ai fatti e vittima di qualche scambio di targa o di qualche errore. Si è anche rivolta a chi ha scritto i verbali: «Eri una donna, birichina che mi hai fatto la multa, non si fa, non si fanno mai le multe a me, sono molto brava a guidare. Prendi nota, non lo fare mai più».

