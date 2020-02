Elettra Lamborghini, la 'mascherina' hot indossata durante il trattamento di bellezza

Ultimo aggiornamento: 15:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO - Ai tempi dell'allerta Coronavirus, in cui sono sempre di più le persone che, senza un apparente motivo, indossano mascherine, Elettra Lamborghini sceglie una versione decisamente 'hot'. L'ereditiera e cantante italiana, infatti, ha mandato in estasi i fan con un video girato in un salone di bellezza milanese., come documentato nelle sue Instagram Stories, si è sottoposta ad un particolare body-massage, indossando solo undi carta molto ridotto. La forma ha ricordato a molti leper il volto, mentre la cantante, reduce dall'esperienza a Sanremo 2020, ha poi lasciato Milano per Firenze, dove era attesa per un instore tour.Molti degli impegni di, previsti per questi giorni in diverse regioni del Nord Italia, sono stati cancellati per via dell'allerta. Non tutti i mali vengono però per nuocere: la 'regina del twerking' avrà un po' più di tempo per organizzare il matrimonio col suo promesso sposo, il dj olandese Afrojack.