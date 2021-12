Elettra Lamborghini, décolleté esplosivo in vista sul social: «C’è chi ha zoomato e chi mente»

Elettra Lamborghini stuzzica i suoi follower sul social. Elettra Lamborghini, di recente sulla poltrona di opinionista nell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, ha postato una foto in cui mette in mostra il suo décolleté, fasciato da uno striminzito vestitino rosa: «C’è chi ha zoomato – ha scritto nella didascalia – e chi mente».

Elettra Lamborghini, décolleté in vista sul social

Elettra Lamborghini mette in mostra il suo rinomato décolleté. La boombastica ereditiera, socialite, cantante e showgirl ha infatti postato sul social un suo scatto in cui mette appunto in bella vista il suo abbondante décolleté “imprigionato” in un ridottissimo vestitino rosa, che lascia poco all’immaginazione. L’abito lascia infatti trasparire le “grazie” della bella Elettra, che consapevole della cosa commenta nella didascalia: «C’è chi ha zoomato e chi mente».

La condivisone di Elettra Lamborghini ha fatto naturalmente il like (primo fra tutti il marito Afrojack) e di commenti, con numerosi fan che oltre a fare i complimenti per la bellezza hanno obbiettato che in realtà il suo seno è già “zoomato” di natura. Non manca poi chi scherza sulla situazione e ritiene “pericoloso” il suo abito: «Vorrei fidarmi delle persone – ha commentato una follower - come Elettra si fida del suo vestito appena alza le braccia».

