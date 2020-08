Diletta Leotta, il décolleté hot per il compleanno conquista i social: «Una torta e due bomboloni!»

Diletta Leotta con la foto del suo compleanno conquista i fan su Instagram. La conduttrice Dazn ha compiuto 29 anni e per l’occasione ha postato uno scatto mentre spegne le candeline, mettendo in mostra il suo décolleté.





In occasione della sua festa Diletta ha condiviso una foto che la vede mentre, fasciata da un vestitino dorato, spegne le candelina della torta per il suo compleanno, seguita dalla didascalia “29”. Lo scatto, che esalta le sue ormai note curve, ha naturalmente fatto il boom di like e scatenato i commenti dei follower. Otre agli auguri di amici vip e fan, sulla bacheca si leggono diversi riferimenti all’avvenenza e alla prosperità di Diletta, sottolineate con frasi come “29 anni che ci fai pati'!” o “Auguroni dea del calcio”. Non scappano battute sulla “posizione” assunta dalla conduttrice per soffiare sulle candeline: “Quel momento – scrive un fan - del compleanno in cui tutti guardano le candeline”, oppure “Una torta e due bomboloni”, seguito da riferimenti alla smorfia napoletana “Giochiamoci i numeri: 90 la posizione, 29 e 2 le bombe”.

Una festa comunque fra amici per la bella Diletta (nonostante le voci di una vicinanaza a Zlatan Ibrahimović), ufficialmente single dopo la fine della sua relazione con Daniele Scardina, con cui aveva trascorso il lockdown da coronavirus: “La storia tra me e Daniele – aveva spiegato la Leotta in un'intervista - è un tema troppo importante e delicato per banalizzarlo, come accade invece sui social. Non basterebbero sei pagine per raccontare il nostro rapporto”.





Ultimo aggiornamento: 12:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA