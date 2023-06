Diletta Leotta spinge Karius all'Inter: «Vuole farlo giocare a Milano». Da volto tv a procuratrice: come Wanda Nara?

Incinta, stupenda e sorridente: così si mostra Diletta Leotta che però pare soffrire la lontananza del suo Loris Karius. Innamorati più che mai, i due hanno vissuto i primi mesi a distanza, tra Milano e Newcastle, ora lei sognerebbe il trasferimento del suo compagno in Italia. Per farlo, pare che si stia improvvisando procuratrice e che abbia proposto il calciatore all'Inter per averlo più vicino a sé. Ma la cosa, secondo i primi rumors, non è andata a buon fine.

Diletta Leotta "procuratrice"

Il colpo di fulmine prima, la gravidanza dopo.

Tra Diletta Leotta e Loris Karius prosegue tutto per il meglio, ma l'ostacolo della distanza per la cronista sportiva sembra essere un problema a cui sta cercando una soluzione. A lanciare l'indiscrezione è Dagospia, secondo cui, la commentatrice calcistica si è improvvisata procuratrice (come la collega Wanda Nara con il marito Mauro Icardi) per avvicinare il compagno in vista della nascita della bambina prevista per la fine dell'estate.

«Diletta Leotta sognerebbe un trasferimento in Italia del suo compagno - fa sapere Dagospia - Un desiderio che il volto di Dazn avrebbe espresso non solo al suo Loris ma anche ad amici e colleghi, tanto da "proporlo", se così si può dire, all'Inter. Idea che però non avrebbe scaldato i cuori dei dirigenti nerazzurri. Diletta "procuratrice" punterà adesso su Milan o Monza?».