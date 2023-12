Demi Lovato dopo la proposta di matrimonio: «Non riesco a credere di poter sposare l'amore della mia vita»

Dopo circa un anno di frequentazione, l'ex star di Disney Channel Demi Lovato ha ricevuto la proposta di matrimonio da parte del suo fidanzato, il musicista Jutes.

Un anello su misura

Dopo aver pubblicato una serie di scatti dove la coppia mostra lo splendido anello creato su misura per la cantante presso la boutique di gioielli di lusso di New York City, Material Good, la stessa Demi ha voluto commentare il lieto evento tramite il suo account social.

Le dediche sui social

L'artista ha scritto: «Sono ancora senza parole. Ieri sera è stata la notte più bella della mia vita e non riesco a credere di poter sposare l’amore della mia vita… Amore mio, sono felicissima di sposarti… ogni giorno che ho trascorso con te è stato un sogno che si avvera e non vedo l’ora di amarti e custodirti per sempre. Per il resto della nostra vita. Ti amo».

Anche Jutes, ha voluto condividere l'emozionante momento sui social, scrivendo:

«Ieri ho chiesto alla mia migliore amica di sposarmi e lei ha detto sì.

Non riesco a immaginare la mia vita senza di te e grazie a Dio ora non dovrò mai farlo. Mi sento l’uomo più fortunato del mondo in questo momento. Sono così innamorato di te», scrive il muscista a descrizione di una foto che lo ritrae abbracciato a Demi.