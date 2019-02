Deianira Marzano: «Chiesto il Reddito di Cittadinanza per i miei figli. Mio marito sparito»

di Silvia Natella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Dopo 8 anni di matrimonio ho concluso la relazione con un uomo che non era all'altezza di essere un buon padre e un buon marito», l'influencerinizia così a raccontare la sua storia durante il programmaMadre di tre figli, ha lasciato un marito violento che la offendeva verbalmente dopo averlo anche denunciato.«Poi - continua - è andato in Spagna e da allora non lo abbiamo visto e non ha passato gli alimenti. Sono fortunata perché mia madre è un dirigente medico e ci ha sempre aiutato, ma è giusto che questa persona dia ai figli quello che non gli ha mai dato. Lui mi ha sempre offeso verbalmente, quando ho visto che poteva alzare le mani l'ho lasciato». L’ex partecipante del programma “Saranno Isolani“, si è trovata così a dover crescere da sola i suoi tre figli che oggi vanno al liceo.Deianira Marzano è salita alle cronache nazionali per aver lanciato per prima il gossip sul presunto tradimento del portiereai danni diquando quest’ultima si trovava all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Nonostante sia spesso invitata nel salotto di Barbara D'Urso e conti su più di 80mila followers su Instagram, sembra che versi in condizioni economiche molto difficili al punto da essere costretta a richiedere il reddito di cittadinanza. Per il momento la social card le è stata rinnovata per soli 4 mesi ed è necessario provvedere alla richiesta del nuovo provvedimento. Grazie alla social card Deianira riceve 461 euro al mese.