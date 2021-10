GF Vip, Deianira Marziano choc sulla finta aggressione omofoba di Iconize: «Soleil è complice, ho un audio»

GFVip, Deianira Marziano choc sulla finta aggressione omofoba di Iconize: «Soleil è complice, ho un audio».

L'influencer e opinionista ha da poco pubblicato delle storie su Instagram in cui sbugiarda la concorrente del Grande Fratello. Ma andiamo con ordine.

Iconize, vero nome Marco Ferrero, influencer da 500 mila follower, lo scorso anno aveva raccontato di aver subito un’aggressione omofoba mentre era in strada a Milano. A svelare l'inganno fu Soleil Stasi, attualmente nella casa del Grande Fratello Vip, che rivelò da Barbara D'urso che in realtà tutto sarebbe stato organizzato per far parlare di lui e che anche i lividi, mostrati sul social, se li era procurati da solo utilizzando dei surgelati.

Una brutta storia che fece perdere numerosi follower a Iconize che non solo si scusò più volte, ma attaccò anche la sua ex amica Soleil : «La cosa che mi ha fatto molto male è il fatto di essere venduto da una mia amica, perché sono stato venduto in cambio di due spicci, un po’ di visibilità».

Dopo quasi un anno la storia torna alla ribalta a causa di Deianira Marzano. L'influencer ed esperta di gossip, ha da poco pubblicato delle Storie in cui accusa senza mezzi termini Soleil di essere falsa: «Adesso io devo parlere non ce la faccio più! Non posso più tenermela dentro, avevo promesso a Marco (Iconize, ndr.), che sarrebbe rimasta tra di noi. Sette mesi fa ho ascoltato un audio di Marco con Soleil complice su tutto quello che è accaduto, lei gli dava anche delle direttive, questo vocale è chiarissimo. Marco nonostante tutto ha fatto l'amico anche quando lei si andava a fare le puntate da Barbara (D'Urso ndr.). Nonostante abbia sbagliato e l'abbia riconosciuto non l'ha infangata. Soleil è completamente diversa da quello che sta domostrando agli altri, lei è la regista e sceonografa di quella messa in scena. So che sembra assurdo ma c'è un bel vocale mia cara Soleil, dovrebbero farglielo ascoltare».

