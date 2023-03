Elisabetta Canalis, i dettagli sul divorzio: «L'ha lasciata il marito, ma non può andare via da Los Angeles»

Elisabetta Canalis sembrerebbe essere ormai single. Da mesi si rincorrono le voci sulla sua separazione dal marito, e padre di sua figlia, Brian Perri. In effetti i due non compaiono più insieme sui social da molto tempo, da altrettanto tempo lei non sembra più frequentare la famiglia di lui, ma è comunque rimasta negli Stati Uniti, dove appare spesso con degli amici e la sua bambina.

La separazione

Cosa stia accadendo non si sa con certezza, pare anche che Elisabetta abbia un nuovo amore in Italia, ma sembrerebbe che non possa comunque tornare a vivere nel suo paese di origine. A spiegare come stanno le cose è un follower di Deianira Marzano, esperta di gossip, una persona vicino alla coppia che ha chiarito che la Canalis non puà lasciare l'America perché la separazione con il marito prevede un affidamento congiunto. Secondo la legge quindi Elisabetta non può lasciare Los Angeles, ma soprattutto non può lasciare la città con la bambina.

Come stanno le cose

«Lei non può vivere in Italia con la figlia, tranne che per un mese di seguito durante le vacanze estive. Oppure può venire da sola, ma per lavoro», scrive la fonte anonima che parla anche di una scelta del marito. Pare infatti che a chiedere la separazione sia stato Brian, sembrerebbe perché stufo delle sue continue trasferte in Italia che la portavano a stare spesso lontano da lui e dalla famiglia. Elisabetta si sarebbe trovata un'altra casa dove vive con la figlia e in questi giorni l'avrebbe raggiunta a Los Angeles anche sua mamma.