Cristiano Ronaldo e Georgina cercano un maggiordomo per la loro villa: lo stipendio è da capogiro

Cristiano Ronaldo e la moglie Georgina Rodriguez hanno molto a cuore i loro numerosi possedimenti: ville incantevoli in cui costruire nuovi ricordi con la famiglia. La loro super casa in Portogallo è uno di quei luoghi, per questo motivo la coppia cerca personale di cui fidarsi.

Maggiordomo cercasi

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono proprietari di una lussuosissima villa in Portogallo. La maxi proprietà, del valore di 21 milioni di euro, dispone di sette camere (ognuna dotata di bagno e spogliatoio), un garage e un giardino immenso. La coppia cerca un maggiordomo che possa occuparsi della gestione della villa.

Lo stipendio del maggiordomo

Ovviamente la selezione del maggiordomo avverrà minuziosamente e l'uomo che riuscirà a prendere le redini della villa, sarà selezionato direttamente da Cristiano Ronaldo e Georgina.

La coppia pagherà molto bene il nuovo "impiegato", poiché lo stipendierà con 6.000 euro al mese.