Barbara D'Urso e Flavio Briatore nuova coppia? L'imprenditore rompe il silenzio: «Ora il mio unico legame è mio figlio»

Flavio Briatore e Barbara D'Urso stanno insieme? L'imprenditore rompe il silenzio sul presunto flirt con la presentatrice televisiva. «Una love story in corso tra me e Barbara D’Urso? Per quanto mi riguarda l’unico legame che ho ora è quello inossidabile con mio figlio Nathan Falco», ha detto l'ex marito di Elisabetta Gregoraci al settimanale "Nuovo". Una risposta che non conferma, né smentisce le indiscrezioni delle ultime settimane. E lascia vivo il gossip.

Il flirt tra Briatore e Barbara D'Urso

La presentatrice di Pomeriggio 5 non ha ancora commentato la presunta liaison con Briatore. Entrambi attualmente sono single. Barbara D'Urso ha da poco rotto con il broker assicurativo Francesco Zangrillo. A parlare, citando fonti certe, del loro rapporto era stato il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi. «La conduttrice di Pomeriggio Cinque e Flavio Briatore si stanno frequentando e non sono usciti una sola volta».

Solo amicizia o c'è dell'altro? La domanda sorge spontanea e le fonti, che hanno chiesto di restare anonime, hanno confidato che i due starebbero approfondendo la conoscenza. «Diciamo che lui l’ha invitata, lei ha accettato l’invito e si sono rivisti. Si stanno conoscendo meglio, perché già si conoscevano», si legge sul settimanale.