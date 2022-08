Christian De Sica, l'attrice Gaia Nanni critica i suoi cinepanettoni e lui replica: «Ma chi te vo». Ovazione sui social

Christian De Sica sta vivendo una nuova giovinezza grazie ai social. Dopo essersi scagliato contro gli atteggiamenti "cafoni" degli influencer, ha replicato, in perfetto stile cinepattone, ad un'intervista rilasciata da Gaia Nanni. L'attrice in una delle sue risposte al quotidiano ha preso le distanze da quei film.

Christian De Sica replica all'attrice Gaia Nanni

Christian De Sica ci ha preso gusto e attraverso i suoi profili social fa sentire la sua voce e conquista nuovi follower. Su Instagram l'attore ha postato uno stralcio dell'intervista che Gaia Nanni ha rilasciato all'edizione toscana del Corriere della Sera in cui prende apertamente le distanze da lui e dal mondo dei cinepattoni di cui De Sica è il massimo rappresentante.

Christian De Sica contro l'attrice Gaia Nanni

«Pesco nel grandissimo supermarket dei dialetti ... in una ricerca antropologica culturale che mi permetta di stare lontano da Mirandolina o dalla quarta amante di Christian De Sica in Vacanze di Natale», ecco la frase "incriminata" dell'intervista rilasciata da Gaia Nanni.

Inevitabile la replica: «Gaia Nanni - scrive Christian De Sica in un post Instagram - dice che rifugge da me e dalle Vacanze di Natale. “Ma chi te conosce, ma chi te vo Gaia Nanni”». Non contento l'attore ha postato l'intervista anche nelle sue storie Instagram commentando «Ma bella chi te vo'». Boom di like e di messaggi di apprezzamento per De Sica da parte dei suoi follower.