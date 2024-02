Tomaso Trussardi replica a Chiara Ferragni: «L'ho conosciuta quando era una "bloggherina" e non la invitavano alle sfilate»

«Conosciamo Chiara Ferragni da molti anni. Da quando era una semplice, ma talentuosa, "bloggherina". La quale ancora faticava ad essere invitata alle sfilate». Inizia così la replica di Trussardi alla nota influencer pubblicata attraverso una stories su Instagram. Da quanto lei e Fedez hanno reso nota la separazione, sono diversi i nomi che sono stati accostati all'imprenditrice digitale. Tra questi c'è quello di Tomaso Trussardi, l'ex marito di Michelle Hunziker.

La replica

«Noi, di contro, abbiamo sempre creduto in lei (come in Valentina Ferragni che ha collaborato altrettanto strettamente con noi...) - prosegue Trussardi su Instagram -. Infatti hanno sempre preso parte spontaneamente alle nostre iniziative tra cui le runway dove ho incontrato Chiara l'ultima volta (circa 4 anni fa). Debbo dire ci sia sempre stato unicamente un rapporto di stima e simpatia professionale con tutta la famiglia ambo le parti. Liquidare tutto ciò con "non lo conosco neanche" è riduttivo ed offensivo rispetto ad un passato profesisonale che merita la sua corretta dimensione. Scomodare l'ANSA per uno Tsunami in un bicchiere è alquanto bizzarro. Forse il suo ufficio stampa ha mangiato troppi panettoni a cavallo d'anno...Non ne combinano una giusta».

La smentita della Ferragni

Nessuna relazione e nemmeno una conoscenza particolare legano Chiara Ferragni a Tomaso Trussardi, che «non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show 5/6 anni fa». È la smentita che arriva da un portavoce del team di Chiara Ferragni, interpellato dall'AdnKronos, dopo che erano circolate voci su una possibile relazione tra i due come possibile causa della crisi coniugale della Ferragni con Fedez.