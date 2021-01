Chiara Ferragni e il sogno "porno", Fedez lo pubblica nelle stories. Lei reagisce così

Chiara Ferragni e il sogno "porno", Fedez pubblica tutto nelle stories. Lei reagisce così. Pochi minuti fa, il rapper milanese ha condiviso sulle storie di Instagram un video sull'imprenditrice digitale tutto da ridere. Nel filmato, Chiara Ferragni, appena sveglia è seduta al tavolo.

Fedez la incalza dicendo: «È il momento in cui mi racconti tutti i tuoi sogni...». Lei annuisce, ma aggiunge: «Non si possono dire pubblicamente...». E lui ci scherza su: «Allora sono porno». Chiara Ferragni cerca di spiegarsi: «Non sono porno, sono strani». Ma lui insiste «Sono porno» e lo scrive anche a didascalia del filmato.

APPROFONDIMENTI TREND TOPIC Gf Vip, televoto truccato a favore di Dayane Mello? Fan furiosi:...

I fan apprezzano la normalità di casa Ferragnez e in pochi minuti il video esilarante fa il giro del web.

© RIPRODUZIONE RISERVATA