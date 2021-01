Gf Vip, televoto truccato a favore di Dayane Mello? Fan furiosi: «Sostenuta da un profilo brasiliano con 17milioni di follower»

Gf Vip, televoto truccato in favore di Dayane Mello? Fan furiosi: «Sostenuta da un profilo da 17milioni di follower». Da tempo, la polemica su presunte irregolarità sul televoto del Grande Fratello Vip, che secondo molti fan sarebbe influenzato dai cosiddetti "brasiliani" che sostengono la Mello.

Alfonso Signorini aveva risposto alle polemiche dicendo che se è vietato televotare dall'estero via sms, diverso è il discorso per i voti sul web. In quel caso, non ci sarebbero limiti. Ora, però ci sono delle novità. Un profilo brasiliano da 17milioni di follower ha annunciato che sosterrà la modella. A darne notizia, Trash Italiano che in un tweet spiega: «La pagina brasiliana Hugo Gloss, che conta 16,8 milioni di followers, ha lanciato un appello per supportare Dayane Mello al #GFVIP. Ci saranno giusto un po' di voti in più nei prossimi televoti».

La news ha fatto infuriare i fan che chiedono l'intervento del Codacons. «Ci manca che facciano appelli al tg brasiliano per sostenerla, intervenga l'autorità garante», scrivono i follower. E l'hashtag #televototruccato vola su Twitter. Replicherà la produzione del Grande Fratello Vip? Staremo a vedere.

C’è da tempo una guerra in atto legata al Grande Fratello Vip ed in particolare al televoto, soprattutto per via dei tanti voti brasiliani che giungerebbero in favore di Dayane Mello. Da mesi si è insinuato il dubbio di presunte irregolarità con tanto di intervento da parte dell’Agcom. Da qui la richiesta, da parte dei telespettatori italiani, di maggiori garanzie da parte della produzione del reality.

Nonostante le proteste però, non sarebbero ancora giunte ad oggi risposte ufficiali da parte del GF Vip mentre Dayane Mello in più occasioni si è ritrovata in cima alle preferenze settimanali, probabilmente anche grazie all’aiuto dei voti stranieri.

La situazione legata alla ‘guerra’ tra appassionati del GF ad un certo punto è però sfuggita di mano quando in seguito all’annuncio del Grande Fratello Brasile gli italiani hanno invaso il post giurando vendetta e spiegando che a loro volta avrebbero condizionato il reality eliminando i loro preferiti.

Ad occuparsi della questione, come rivela Trendit, è stata anche la pagina social di Hugo Gloss, che conta quasi 17 milioni di follower e che si è schierata dalla parte della Mello invitando i propri follower a supportarla.

Adesso, quindi, Dayane potrà contare anche sul loro aiuto? Lo scopriremo solo nei prossimi televoti.

