Chiara Ferragni, la cabina armadio di casa nuova nasconde un tesoro: quanto vale la collezione di borse (la cifra choc)

Nuova casa per i "Ferragnez"! Solo pochi giorni fa l'influencer Chiara Ferragni ha annunciato il definitivo trasloco nel nuovo appartamento di Milano, progettato da uno dei suoi migliori amici - l'architetto e designer Filippo Fiora. In attesa di un reel che sveli tutti i dettagli della new house, Chiara Ferragni accontenta i 29,7 milioni di follower e pubblica sui social alcuni scatti della sua nuova cabina armadio. Una grande camera situata accanto al letto ripresa e condivisa dallo stesso Fedez che prende in giro la moglie per la capienza esagerata del suo armadio. All'interno vestiti di alta moda, gioielli, scarpe e immancabili borse griffate.

Cosa c'è dentro l'armadio?

Da Chanel a Dior, Chiara Ferragni cavalca i trand della moda italiana e si aggiudica il primato di influencer per il suo The Blonde Salad, la sua tenacia, la sua simpatia, ma soprattutto...

per la sua collezione di borse!

Con Maria Grazia Chiuri al suo fianco anche il giorno del suo matrimonio, l'influencer conserva e accumula una quantità di borse firmate Dior impressionante, soprattutto per il loro valore. Come mostra Chiara Ferragni sui social, una parete della sua nuova cabina armadio è interamente occupata dalle borse della griffe francese, in diversi colori, dimensioni e modelli. Dalle foto postate sembrerebbe che le sue preferite siamo le Lady Dior, le iconiche bag dedicate alal principessa Diana.

Il valore delle borse

Secondo gli ultimi scatti pubblicati da Chiara Ferragni, le borse firmate Dior presenti nella sua cabina armadio sarebbero dieci. Ma a quanto ammonta la collezione di borse del brand francese?

Si partirebbe dai 4.700 euro per le mini bag, poi si passerebbe ai 5.400 per quelle piccole e infine si arriverebbe ai 5.900 euro per quelle medie. Le borse più preziose sarebbero quelle grandi, vendute a 6.200 euro al pezzo.

Stando a quanto pubblicato, il valore complessivo della collezione Dior di Chiara Ferragni ammonterebbe a 100mila euro.