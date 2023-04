Chiara Ferragni, il ritorno dal Sudafrica è commovente. Vittoria e Leone si nascondono dietro la colonna, poi l'abbraccio: «Ciao amori»

Chiara Ferragni ha finalmente riabbracciato i suoi due bambini: Leone e Vittoria. L'influencer è tornata a Milano dopo aver trascorso una settimana in Sudafrica con i suoi amici più cari. Nelle ultime ore, Chiara ha pubblicato diverse storie in cui racconta il suo rientro in Italia ma scrive che l'incontro con i suoi figli è stato decisamente il momento migliore della giornata. Proprio ieri, lunedì 3 aprile, Leone le aveva fatto un disegno che Fedez ha poi ripostato nelle sue storie.

L'incontro tra Chiara, Leone e Vittoria

Vittoria nascosta dietro la colonna e Leone un po' più indietro rispetto a lei, Chiara che apre piano la porta e grida, commossa: «Ciao amori». I due bambini, quindi, corrono felici verso la mamma che li accoglie in un abbraccio caloroso. Chiara, quando era in Sudafrica, ha sempre ripostato le storie di Fedez in cui i suoi bambini la nominavano o parlavano di lei. L'influencer ha dichiarato che da quando è diventata mamma la sua priorità sono i suoi figli e che, anche se, viaggia spesso per lavoro, poi non vede l'ora di ritornare a Milano ad abbracciarli.

Il viaggio in Sudafrica

Chiara Ferragni ha raccontato il suo soggiorno in Sudafrica a colpi di storie e foto sul proprio profilo Instagram. L'influencer ha detto che questo viaggio era uno di quelli che ha sempre sognato fare: Chiara lo aveva organizzato nel 2019 ma, poi, a causa della pandemia non era più riuscita a partire, ritrovandosi sempre a rimandare.