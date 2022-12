Chiara Ferragni, il set intimo rosso natalizio è provocante. I fan: «Copriti, fa freddo»

Chiara Ferragni ha lanciato le nuove tendenze intimo e lingerie, e non solo, per le festività natalizie 2022. L'imprenditrice digitale ha condiviso nelle ultime ore un post su Instagram in cui sfoggia tre diverse opzioni da indossare alle cene in famiglia o con gli amici.

Ma quello che colpisce di più i fan è senza ombra di dubbio il pre outfit, ossia la versione dell'intimo più sexy e provocante di Chiara, e un video audace lo conferma.

Il video

Chiara Ferragni è volata a Parigi per alcuni importanti impegni di lavoro, ma sui social rimane più attiva che mai. Il video promozionale pubblicato sul suo profilo la ritrae nella sua abitazione fissa, ossia l'attico dei Ferragnez a Milano, con il set intimo della nuova collezione Intimissimi, che Chiara indossa con dei jeans a vita bassa e un impermeabile rosso, perfetti per un look da vera rockkstar degli anni Duemila.

Poi mostra due outfit, sempre della collezione Intimissimi, perfetti per una cena natalizia in famiglia: ampio scollo a V sul seno e top rivestito da mini cristalli, Chiara Ferragni stupisce ancora una volta e si prepara al meglio per sfoggiare gli outfit migliori dalla sua cabina armadio.

Ma i fan, sempre presenti sotto ai commenti, non sono molto convinti e scrivono: «Tu sei bellissima ma ti prego copriti che ci sono 4 gradi».