Chiara Ferragni, l'amica influencer Martina Maccherone derubata in casa da 4 ladre “eleganti”

Le ladre "eleganti", giovani donne vestite alla moda, colpiscono ancora a Milano. Vittima stavolta l'influencer Martina Maccherone, nota al popolo dei social anche per essere una delle migliori amiche di Chiara Ferragni, con cui in passato ha anche lavorato. Mentre lei e il compagno erano fuori città per le vacanze di Natale, quattro donne le hanno svaligiato la casa. A denunciare l'episodio è stata la stessa Martina Maccherone sulle sue stories di Instagram, dove la seguono 127 mila persone.

Martina Maccherone derubata in casa da 4 ladre "eleganti"

L'influencer prima aveva raccontato il dispiacere e lo shock per il furto subito e poi ha postato le immagini della telecamera di sorveglianza che ha filmato quattro donne, all'apparenza giovani e vestite alla moda, mentre le svaligiavano la casa. A commento del video la ragazza ha aggiunto: «Quattro donne, lo schifo».

Nel 2018 un furto simile, ad opera di tre giovani ladre "eleganti", era stato compiuto a casa di Beppe Sala, sindaco di Milano. In quel caso le responsabili, poi arrestate, erano tre ragazze di origine rom.

