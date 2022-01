Scatti hot e fan in delirio. Le ultime foto postate su Instagram della Ferragni ha scatenato reaction di ogni tipo. Pantalone nero, body sexy e un calice di vino: mood provocatorio per l'imprenditrice digitale. «Qual è l'ultima cosa che ti ha messo i brividi?» scrive Chiara e sotto il post una valanga di commenti.

«Chiara prossima per the hot ferragnez. La serie sexy» scrive un utente, «e la madonna!» è la reazione di altri follower infervorati. Altri, commentando ironicamente, scrivono in risposta alla domanda dell'influencer: «Il mio tampone negativo» e ancora: «Non so perché ma me lo immagino piuttosto scomodo quel body».

Ironia anche da parte di Fedez che non ha esitato a imitare la moglie con la stessa posa, ma con un effetto del tutto diverso: inginocchiato su una poltrona mentre imitava Chiara è caduto.

