Chiara Ferragni, furia contro Fedez durante l'allenamento: «Federico mi inc****». E lui si giustifica così

Chiara Ferragni furiosa contro il marito Fedez arriva a dire con aria minacciosa «Federico, mi incazzo». Le parole sono accompagnate da un'espressione decisamente adirata in volto, che compare quando il cantante esagera con gli scherzi. Nelle stories di Instagram, Fedez ha pubblicato il video in cui la moglie si allena sul tapis roulant. All'imprenditrice digitale non va di essere ripresa e si arrabbia interrompendo l'allenamento.

APPROFONDIMENTI DAL 2 MARZO 2021 Sanremo 2021, Fedez pronto a sbarcare al Festival: ha presentato una... DA DOMANI Detto Fatto torna su Rai2, c'è Bianca Guaccero. Giro di...

LEGGI ANCHE:

Nella didascalia alle stories si legge ironicamente «Fast and Ferryous» stravolgendo il titolo della famosa saga cinematrografica sulla velocità con il nome della Ferragni. E subito dopo Fedez fa notare alla moglie che va troppo veloce sul tapis roulant e che dovrebbe stare più attenta.

Chiara è incinta di una bambina e la sua pancia cresce giorno dopo giorno. Il look è perfetto anche in versione premaman, come ieri durante la cerimonia di consegna dell'Ambrogino d'Oro al Comune di Milano. I Ferragnez hanno ricevuto l'ambito riconoscimento per essersi distinti durante la prima ondata di coronavirus per la raccolta fondi avviata per incrementare i posti in terapia intensiva in città.

Ultimo aggiornamento: 18:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA