Federico Chiesa si sposa, la proposta di matrimonio (super romantica) a Lucia Bramani: ecco cosa è successo e chi è lei

Federico Chiesa, 26 anni, ha annunciato sui social di aver fatto la proposta di matrimonio a Lucia Bramani. Dopo la partita a Genova e il calcio di rigore segnato dall'attaccante della Juventus, i due hanno passato il weekend a Venezia dove Chiesa ha deciso di fare la fatidica domanda alla fidanzata. Chiesa e la futura signora Chiesa, modella, si sono conosciuti poco prima che l'attaccante della Juve e della Nazionale si infortunasse seriamente.

Chi è Lucia

Lucia Bramani ha 22 anni, è laureata in Psicologia e lavora come modella per l’agenzia Elite Model World. E’ stata testimonial di Tezenis, BikiniLovers, Balneaire e Philipp Plein.

La proposta

Dopo Daniele Rugani con Michela Persico, anche Chiesa ha preso la decisione di sposarsi, l'attaccante ha postato sui social una foto con Lucia Bramani scrivendo: «Ha detto sì!».

I due stanno insieme dal marzo del 2022, quando il giocatore bianconero ha ufficializzato sui social la relazione con Lucia Bramani. Sono tanti i commenti di chi ha fatto gli auguri alla coppia per il futuro matrimonio.