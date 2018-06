Cecilia Rodriguez e quel cono gelato postato su Instagram...

di Ida Di Grazia

La famigliasa molto bene come attirare l'attenzione.è sicuramente la più famosa, ma anchedopo ilha conquistato il cuore dei fan e quollo di IPoche ore fa su Instagram ha pubblicato una foto in cui mangia un gelato che ha fatto impazzire i fan.L'immagine, apparentemente innocente non ha diviso i follower tra chi ritiene sia uno scatto volgare e chi invece ci vede solo tanta spontaneità. Chi addirittura tira fuori ancora una volta lo scandalo dell'armadio :"Non voglio pensare al momento in cui ti sei avvicinata al “gelato” nell’armadio". “Non penso possa lamentarti se poi ti insultano” , oppure"Ma sicuramente la signora in questione ha pubblicato la foto solo x far commentare...È proprio spontanea questa nullafacente", "No dai ma così te le vai a cercare" scrivono, ma fortunatamente c'è anche chi la difende: "Se una donna pubblica una foto mentre mangia un gelato è volgare e viene insultata. Se un uomo fa altrettanto è tutto ok" "Strepitosa Chechu, fregatene di certa gente cattiva bigotta frustrata e infelice che viene a sfogare può .. il loro malessere".