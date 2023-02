Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez in crisi? Il manager di lui svela la verità, e su Instagram c'è la conferma

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez in crisi? Tra rumors e smentite il manager di Ignazio ha voluto fare chiarezza una volta per tutte su quello che sta succedendo nella coppia. In un'intervista al Corriere della Sera il manager dell'ex naufrago ha raccontato la verità svelando anche il mistero sull'anello di lei che i più attenti non avevano notato da qualche giorno.

Solo una lite

«Ignazio e Cecilia sono umani e hanno avuto una discussione, come capita a tutti. Ma non c’è nessun litigio e nessun tradimento che ha portato Rodriguez a cacciarlo di casa. In questo momento, lui, è proprio a casa. A casa loro», ha chiarito smentendo quindi voci di tradimenti, di abbandoni, di scorribande con vecchi amici. Non si sa però quale sia stato il motivo di una lite che ha sollevato questo gran polverone.

Il mistero dell'anello

Il manager poi chiarisce anche il mistero sull'anello di fidanzamento: «Come mai lei non aveva l’anello di fidanzamento? Cecilia Rodriguez fa da testimonial a vari brand, tra cui marchi di gioielli. Probabilmente, per uno shooting o per impegni lavorativi di questi giorni, ha dovuto togliere tutti i gioielli e in qualche sua story è apparsa senza anello».

A conferma della crisi superata arriva anche una storia su Instagram di Cecilia. La Rodriguez si mostra mentre è a cena con degli amici e Ignazio, in un clima di divertimento e serentià che sembra certo incompatibile con una coppia che avrebbe deciso di far saltare le nozze a pochi mesi dalla data stabilita.