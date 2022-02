Caterina Balivo, il party per i suoi 42 anni: «Abbiamo cominciato qualche giorno fa e non abbiamo ancora finito» FOTO

Compleanno in red per Caterina Balivo. La showgirl festeggia ogi 42 anni e, dopo poche ore dalla mezzanotte ha postato gli scatti fotografici di un big party. Su Instagram Caterina scrive: «Sono sempre stata una party girl, con @fabcestari abbiamo cominciato qualche giorno prima a festeggiare... ed è stato davvero niente male! » a corredo di diverse foto in cui è sorridente e festeggia con torta e festoni.

Ma i festeggiamenti non sono terminati. «Ci siamo divertiti… ma non ho ancora finito! A più tardi» scrive Balivo, avvisando i follower che ci saranno altri party.

