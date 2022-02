Gf Vip, Alex Belli sbotta con la regia che lo rimprovera: «Girami la camera». Lo fa davanti a Delia

Alex Belli ha cominciato a dare ordini alla regia del GF Vip che lo rimprovera dando vita ad un surreale episodio. Ecco che cosa è successo nel reality show tra il concorrente e il Grande Fratello mentre Delia Duran è rimasta ad osservare in silenzio in un angolo. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- GF VIP, Katia furiosa con Alex Belli: glielo dice proprio in faccia. Ecco la frase velenosa che lo lascia di stucco

© RIPRODUZIONE RISERVATA