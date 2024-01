Chiara Ferragni in montagna con i figli, mamma Marina e la sorella Valentina. Fedez grande assente. «Crisi di coppia?»

Chiara Ferragni sta tornando lentamente a postare sui social dopo il pandoro gate. L'imprenditrice digitale è andata in montagna, a Courmayeur, per trascorrere qualche giorno insieme ai figli Leone e Vittoria, la mamma Marina e la sorella Valentina, lontani dai paparazzi di Milano che rimangono appostati sotto casa sua a City Life, in attesa di qualche sua dichiarazione inedita.

L'unico assente sembra essere solo Fedez che è scomparso nuovamente dai social dopo la polemica con Myrta Merlino e Pomeriggio 5.

Il ritorno in montagna

Si è rifugiata nuovamente tra le montagne, Chiara Ferragni, per sfuggire ai paparazzi e ai media italiani che le chiedono dichiarazioni e qualche commento sui recenti sviluppi dell'indagine che la vede coinvolta.

L'imprenditrice digitale è stata accusata di frode dopo il pandoro gate, ma lei si dice «fiduciosa nella magistratura italiana».

Grande assente della fuga sulla neve è stato Fedez, scomparso anche dai suoi profili social dopo le polemiche con Myrta Merlino. Da qualche giorno si vocifera di una crisi coniugale tra lui e Chiara Ferragni e quest'assenza potrebbe essere una conferma del momento difficile che la coppia sta attraversando, oppure i Ferragnez hanno scelto di comune accordo di non comparire sui profili social l'uno dell'altro per non creare ulteriori polemiche e dinamiche non richieste.

Intanto, questo silenzio si fa sempre più ingombrante, ma per adesso Leone e Vittoria sembrano felici, segno che a casa stanno cercando di mantenere la tranquillità per il loro bene.