Carlotta Mantovan: primo compleanno della figlia Stella senza papà Fabrizio Frizzi

ROMA - Dopo la tragica scomparsa del compianto Fabrizio Frizzi per un’emorragia celebrale la moglie,, è dovuta tornare alla vita di tutti i giorni. Qualche giorno fa la figliaha compiuto cinque anni ed ha dovuto trascorrere il suo primo compleanno senza il papà.Al suo fianco naturalmente la mamma che, come testimoniano le foto pubblicate da “Diva e donna” che la vedono trascorrere le giornate assieme alla piccola, fra gite con i nonni e passeggiate col nuovo cagnolino di casa.Carlotta lavorava come giornalista su Sky Tg24, ma ultimamente Milly Carlucci, grande amica di Fabrizio, ha fatto un appello perché la Mantovan possa entrare nella grande famiglia Rai.