Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, matrimonio a gonfie vele: le foto dei primi giorni da neosposini

Matrimonio a gonfie vele per Nicola Peltz Beckham e Brooklyn che si mostrano sui social più innamorati che mai. L'ereditiera e, ormai, Beckham di cognome, ha mostrato ai follower uno spaccato della sua nuova vita. Su Instagram ha postato delle stories in cui c'era Brooklyn a torso nudo e sorridente e una foto di coppia in cui si scambiano tenere effusioni: «Happy passover» scrive la 27enne.

La famosa coppia, che ha iniziato a frequentarsi nell'ottobre 2019 e si è sposata nella villa della famiglia Peltz a Palm Beach, in Florida, a inizio aprile.

Nello scatto fotografico, Brooklyn, 23 anni, è appena sveglio e ha capelli in disordine, nonchè una serie di tatuaggi in bella mostra. «Vita coniugale» scrive Nicola, aggiungendo un'emoticon a cuore nell'angolo in alto.

