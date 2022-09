Brad Pitt e Angelina Jolie, nuova causa da 250 milioni euro: cosa è successo

Brad Pitt e Angelina Jolie sono di nuovo al centro dei riflettori. Secondo le ultime indiscrezioni, è stata intentata una nuova causa dalla società di Angelina nei confronti dell'ex mario e attore hollywoodiano. I "Brangelina", come vengono chiamati dai fan, sono ancora oggi una delle coppie più amate. La loro separazione è stata annunciata nel 2016, quando la Jolie oltre a presentare i documenti per il divorzio ha anche denunciato il marito per comportamenti violenti. Da quel momento i due sono stati coinvolti in diverse battaglie legali riguardanti l'affidamento dei figli, sei in tutto, e i disaccordi sulla proprietà. La nuova causa adesso prevede il risarcimento di 250 milioni di euro. Cosa riguarda?

L'azienda vinicola

La causa riguarda l'azienda vinicola francesce Chateau Mirava SA che l'ex coppia aveva acquistato insieme nel 2012, durante la loro relazione, per circa 25 milioni di euro. Pitt, secondo i documenti depositati in tribunale, è stato accusato di aver sperperato milioni di euro dell'azienda di famiglia per uso personale e per progetti come la costruzione della piscina da un milione di euro.

Pare però che la lite sulla cantina sia iniziata lo scorso anno quando Brad Pitt - che recentemente ha raccontato di convivere con la prosopagnosia, un grave disturbo neurologico - ha accusato la Jolie di "ostruzione sistematica" riguardo la gestione dell'azienda. Recentemente, gli avvocati di Brad Pitt hanno confermato che la Jolie non ha contribuito a nulla riguardo al successo dell'azienda, ma che l'intero merito va all'ex marito.