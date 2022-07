Blanco e la fidanzata Martina, baci hot in Sicilia: le foto fanno il giro dei social

Innamorati più che mai. Procede a gonfie vele la love story tra Blanco e la nuova fidanzata, Martina Valdes. La bella ballerina bresciana lo segue nel tour estivo, e nei momenti liberi si concedono del tempo per stare insieme. Eccoli in Sicilia, dove Blanco si esibirà in due date a Catania. A condividere i momenti più dolci è proprio Martina, che pubblica sul suo profilo Instagram tre foto: nella prima il cantante, all'anagrafe Riccardo Fabbriconi, prende tra le mani il viso della fidanzata e le morde la guancia, nella seconda la coppia ride di gusto e nella terza scatta il romantico bacio. Nello sfondo la magica Sicilia e la dolce dedica di lei "Tu" con un cuore.

Blanco e Martina, è amore

Poche settimane fa il famoso bacio, diventato virale, al Collisioni Festival ad Alba, Cuneo, dove Blanco, durante il concerto, è sceso dal palco, si è diretto verso la fidanzata che si trovava tra la folla e l'ha baciata. Un romantico gesto che ha fatto impazzire i fan. Ma non è la prima volta che Riccardo dimostra in pubblico il suo amore per Martina, legato a lei dallo scorso marzo dopo la fine della storia con la fidanzata storica Giulia Lisioli. Infatti, a maggio, fece salire la ballerina sul palco per dedicarle il brano Afrodite, un gesto tenero per farla sentire speciale. Chissà che le prossime parole del suo nuovo album non saranno proprio il frutto del sentimento che Blanco nutre per Martina...