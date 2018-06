Bianca Atzei in ospedale: «Grazie ai medici mi hanno salvato la vita»

Bianca Atzei ha postato su Instagram una foto con due medici dal San Raffaele di Milano, dopo gli accertamenti di routine conseguenti all’intervento subìto nel 2015.





Tre anni fa l’operazione, e i controlli periodici continuano per preservare la sua salute:ha postato su Instagram una foto con due medici dal San Raffaele di Milano, dopo gli accertamenti di routine conseguenti all’intervento subìto nel 2015.

isita di controllo come ogni anno al mio cuore... vi presento il Grandissimo Chirurgo Cappelletti che mi ha operata 3 anni fa. Come è arrivato fino al mio cuore lui mai nessuno - scrive Bianca nel suo post, in cui ringrazia i medici che la salvarono - Grazie anche alla meravigliosa Mia amica grande professionista Diana e al Prof Alberto Margonato che ha scoperto il mio problema e mi ha salvato la vita

.

Infine un messaggio speciale ai fans:

Mi raccomando la prevenzione sempre al primo posto su tutto

. Un paio di giorni fa Francesco Monte ha postato, sempre su Instagram ma sul suo profilo, una foto di lui e Bianca insieme, scatenando il gossip: che stia nascendo qualcosa dopo il loro incontro a L'Isola dei Famosi?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«V