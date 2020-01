L’ex "fidanzata" Benedetta Bosi furiosa con Flavio Briatore: «Mi aspettavo qualche parola di difesa, è sempre stato zitto»

“Questa amicizia non è andata in porto. Ora non ci sentiamo più, i rapporti tra di noi si sono freddati”, si era parlato tempo fa di una love story fra Flavio Briatore e la giovane Benedetta Bosi, studentessa ventenne. Benedetta non solo ha fatto sapere di non aver mai avuto una relazione col manager, ma si è anche arrabbiata della sua mancata difesa dopo il clamore nato dalla pubblicazione degli scatti che li vedevano insieme.

Benedetta, ospite di Barbara D’Urso a “Domenica Live”, non ha spiegato che il loro primo incontro è avvenuto a Montecarlo durante una cena con amici comuni. Poi sarebbe nata l’idea del viaggio in Kenia: “Quella sera ci siamo subito trovati – ha spiegato ai microfoni del programma - è nata una bella sintonia. Due suoi amici mi hanno chiesto di andare con loro in vacanza in Kenya e dopo averne parlato con i miei genitori sono partita (…) Abbiamo fatto scalo a Roma, per questo ci hanno paparazzato lì. Ma abbiamo dormito in stanze separate”

Il bacio a stampo rubato dai paparazzi sarebbe solo frutto di un gioco (Un gioco dopo una partita a bocce in spiaggia”) e il mancato intervento di Briatore non le è affatto piaciuto: “Io dico le cose in faccia, non sto mai zitta. Dico quello che penso. Questo non a tutti piace e crea incomprensioni. Non è vero che lui mi ha lasciata con un sms: non siamo mai stati insieme. Dal punto di vista umano sono delusa: mi aspettavo qualche parola di difesa nei miei confronti, come ho fatto io, invece è sempre stato zitto”.

