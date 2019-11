Flavio Briatore e Benedetta Bosi dopo la smentita, le nuove foto della vacanza romantica

La notizia del fidanzamento di Flavio Briatore con la ventenne Benedetta Bosi ha subito fatto il giro del web, provocando diversi commenti per i 49 anni di differenza d’età tra i due innamorati. Agli scatti di coppia sono seguiti i commenti dell’ex Elisabetta Gregoraci (“Mi vengono i brividi”) e la smentita dell’imprenditore, che ha subito parlato di amicizia.

Una smentita quella di Flavio Briatore a cui il settimanale “Chi”, lo stesso che ha lanciato la notizia la scorsa settimana, risponde pubblicando altri scatti che lo vedono nel suo lussuoso report a Malindi, assieme alla Bosi. L’imprenditore infatti sarebbe ancora in Kenia in dolce compagnia di Benedetta, come dimostrano le foto pubblicate dalla rivista che li vedono inseparabili sotto al sole.

Diversa invece la versione di Briatore, che appunto ha parlato di semplice amicizia: «Benedetta è solo un’amica – ha spiegato al settimanale “Novella2000” - poi si fa presto a dire altro. Ci siamo conosciuti ed è venuta qui nella nostra compagnia a Malindi. Io ci vengo anche per lavorare».

