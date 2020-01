Belen, Stefano De Martino e Santiago sulla neve. Lei impara a sciare in tre giorni

Una nuova vacanza per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Gli impegni in tv sono molti, ma di certo la coppia, felicemente tornata insieme dopo una lunga separazione, non si fa mancare momenti di relax e stavolta si è diretta sulle nevi di St. Moritz assieme al figlio Santiago.



La famiglia è stata fotografata da “Chi” durante una giornata in montagna. Prima c’è stato il momento della scuola sci di Belen, che assieme al suo maestro Giorgio Rocca è riuscita a imparare ad affrontare le piste in soli tre giorni: “E’ la prima volta che alleno una principiante – ha spiegato alla rivista – ed è la prima volta che in soli tre giorni una persona imparare a sciare così bene”.

Dopo le fatiche per l’apprendimento e lo sport Belen, Stefano e Santiago si sono concessi un giro di shopping, naturalmente rigorosamente griffato.

Ultimo aggiornamento: 21:34

