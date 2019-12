Belen Rodriguez conducente "distratta": il Suv è parcheggiato sulle rotaie del tram

Dopo una giornata di lavoro Belen Rodriguez si gode un aperitivo assieme alle sua amiche nel centro di Milano. Dopo le chiacchiere e i brindisi salta sulla sua auto per tornare a casa dal marito Stefano De Marino e il figlio Santiago e si ritrova sulle rotaie del tram.

LEGGI ANCHE:

Brad Pitt accende la speranza nelle donne di tutto il mondo: «Sono single. Molto single»

Alba Parietti rivela: «Un mio fidanzato mi tradì con una mia amica, ma l'ho perdonata»

Belen, di nuovo sul piccolo schermo con “Tu Si que Vales”, condotto da Maria De Filippi, ultimamente è stata (come succede spesso) al centro del gossip per via delle voci che la volevano di nuovo incinta, stavolta di una femminuccia.

La showgirl non ha perso tempo per confermare o smentire, anche se sul tema ha confessato che col marito “ci stanno lavorando”, e dopo gli impegni quotidiani è stata appunto sorpresa da “Nuovo” mentre brinda assieme alle amiche del cuore.

Al termine della serata prende al sua fuoristrada e, non accorgendosi del segno di divieto d’accesso, si immette nella corsia dei tram, trasformandosi temporaneamente in un tranviere.

Ultimo aggiornamento: 16:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA