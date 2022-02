Belen Rodriguez e De Martino, l'amore ritorna: «Con Stefano ci vediamo, ma io vivo da sola»

Belen Rodriguez torna con Stefano De Martino. La showgirl, che a breve condurrà “Le Iene” in compagnia di Teo Mammucari, ha confermato i gossip che riguardano la sua vita privata:«Con Stefano - ha spiegato - Ci rivediamo, non è una novità. Ora vivo sola con i miei figli».

LEGGI ANCHE

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme: la cena a lume di candela

APPROFONDIMENTI IL RITORNO DI FIAMMA Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme: la cena a lume... RITORNO DI FIAMMA? Belen Rodriguez e Stefano De Martino inseparabili: lei va a dormire a... IL DUETTO Belen Rodriguez e Stefano De Martino sempre più affiatati: il...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino (Instagram)

Belen Rodriguez: «Con Stefano ci vediamo, ma io vivo da sola»

Belen Rodriguez ha messo fine alla love story con il compagno, Antonino Spinalbese, da cui ha recentemente avuto la prima figlia femmina, Luna Marì, per riprendere la relazione con l’ex marito Stefano de Martino. Dopo tanto gossip e numerosi scoop fotografici è stata la stessa showgirl a fare chiarezza sulla sua vita sentimentale: «Non mi va di raccontarmi in questa fase - ha spiegato in un’intervista al “Corriere della sera” - mi sto occupando di me. Me lo dovevo. Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità. Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa. Non è così. Ora vivo sola con i miei figli. Serena».

Belen Rodriguez e Stefano De Martino (Instagram)

Belen a breve sarà al timone de “Le Iene” assieme a Teo Mammucari. Un traguardo importante, raggiunto grazie anche all’esperienza fatta al fianco di Maria De Filippi: «Lei è la mia mamma televisiva, lavoro con lei da 13 anni, mi ha dato la libertà di andare su un’altra rete, anche facendo in concomitanza “Tu sì que vales”. Non è da tutti, è una grande donna altruista. Lei mi ha consigliato: "Le Iene"...» .

© RIPRODUZIONE RISERVATA