Belen Rodriguez posta il video in camera, spunta Elio Lorenzoni nudo: «Ops»

Belen è tornata più attiva che mai: la showgirl argentina nelle ultime ore ha rotto il silenzio social dopo numerosi giorni di assenza pubblicanto nelle sue Instagram stories un video mentre rivolge mezzo sorriso all'obiettivo della fotocamera del cellulare. Tuttavia, un altro video che la showgirl ha pubblicato nelle sue Instagram stories non è passato inosservato ai fan. Il motivo? Andiamo a scoprirlo.

In questo (pre e post) momento complicato accanto a Belen c'è sempre Elio Lorenzoni. I due sono stati amici per tanto tempo ma di recente il sentimento che li legava si è trasformato in vero amore. Dopo settimane di pettegolezzi sulla coppia entrambi sono usciti allo scoperto. Ed è proprio nelle ultime ore che Belen ha pubblicato un video selfie ma dietro di lei si intravede Elio, probabilmente appena uscito dalla doccia, mentre indossa un telo da bagno ed è a petto nudo.

La showgirl nel momento in cui si è resa conto di aver inquadrato Elio quasi nudo, imbarazzata, ha sorriso all'obiettivo del cellulare.