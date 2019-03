Belen e Gilda Ambrosio sfida per Stefano De Martino Cosa è successo in un party

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PiccolaLa ex (?) moglie dinon avrebbe preso benissimo la presenza della ex compagna del ballerino in un locale. Ironia della sorte si sono ritrovati tutti e tre nello stesso posto e non sono mancate piccole scene di gelosia.Il sito Tabloit.it, infatti, ha pizzicato la bella showgirl argentina al party Adoro dell'Armani Privé. De Martino durante la festa si è improvvisato come dj speciale per la serata e proprio mentre suonava Belen avrebbe iniziato a ballargli davanti in modo molto sensuale per attrarre la sua attenzione. Gilda però non è stata da meno e poco dopo ha iniziato a cantare "T'appartengo" accato alla consolle, forse per lo stesso motivo.Una piccola sfida tra donne alpha. Belen e Stefano stanno cercando di rimettere in piedi il loro matrimonio, dopo una lunga crisi che ha portato anche al divorzio. Con Gilda, invece, De Martino ha vissuto una breve relazione, ma a quanto pare la Ambrosio non lo avrebbe comunque dimenticato.