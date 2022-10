Belen emozionata sui social: «Sono una donna in carriera e conduco la vita che voglio»

Belen, «sommersa di soddisfazioni». Così la showgirl argentina si autocelebra e si congratula con se stessa per tutti gli obiettivi professionali che è riuscita a raggiungere, con costanza e determinazione, fino ad oggi.

Belen Rodriguez che in una recente intervista ha raccontato di essere fuggita dall'Argentina per le precarie condizioni economiche della famiglia, oggi si sente rinata: è la conduttrice de Le Iene, programma che stima personalmente, e non potrebbe essere più felice di così.

La storia Instagram

«Mentre torno a casa penso che oltre ad essere una donna in carriera che conduce appunto la vita che vuole condurre... mi soffermo e mi emoziono», ha scritto Belen Rodriguez in una storia pubblicata su Instagram. La showgirl si trovava in aereo, stava tornando a casa e ha deciso di fare una riflessione con i follower.

Poi il pensiero va ai figli Santiago e Luna Marì: «Perché quando torno a casa sommersa di soddisfazioni raggiunte con fatica, posso trasmettere ai miei figli il mio vissuto, sperando che nel mio sguardo possano cogliere l'assoluta libertà di scelta», ha chiosato la moglie di Stefano De Martino.

Poi, dopo la riflessione, ha condiviso uno scatto direttamente dal lettone di casa in compagnia del primogenito Santiago e ha dato così la buonanotte ai seguaci.