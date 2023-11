Belen e Elio Lorenzoni, la foto sexy tra la neve non convince: «La tua tristezza si vede»

Belen Rodriguez sta trascorrendo alcuni giorni di relax in montagna insieme al suo compagno Elio Lorenzoni. Sembrerebbe che la showgirl argentina si stia riprendendo dal periodo buio che ha attraversato e che, grazie all'amore del fidanzato e della famiglia, stia tornando a sorridere di nuovo. Tuttavia, i suoi fan non ne sono così sicuri e gliel'hanno detto anche sotto il suo ultimo post Instagram.

Belen, qualche ora fa, ha pubblicato una serie di foto nuove sul proprio profilo Instagram. Le immagini sono molto sexy e suggestive e la ritraggono dentro a una tinozza esterna alla casa, con tutto il paesaggio intorno innevato.

La showgirl ha gli occhi chiusi e un'espressione seria. Come didascalia ha semplicemente messo un cuore bianco.

I suoi follower, nonostante le abbiano lasciato moltissimi like e commenti, non sono del tutto convinti che Belen sia così felice come vuole dimostrare e, infatti, qualcuno ha scritto: «La tua tristezza si vede moltissimo», «Belen, cuore puro. La tua anima non si stanca mai di affidarsi, di cercare, di avere fede ma è evidente che tu stia soffrendo ancora» oppure «Sarà una mia impressione ma a me sembri molto malinconica».